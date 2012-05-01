Білоруська опозиція готує «чесні вибори без Лукашенка»

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі ОЦП.

«Таким чином партійці мають намір ще раз заявити про необхідність вирішити проблему відсутності в Білорусі вільних і чесних виборів, а також ознайомити мінчан з цілями і завданнями кампанії «За чесні вибори без Лукашенко», - йдеться в повідомленні прес-служби партії.

Крім того, як зазначають опозиціонери, заявлені акції – це ще й перевірка влади на здатність покращувати політичний клімат в Білорусі.

Пікети планується провести 15 травня з 15.00 до 17.00 у всіх районах Мінська. Окрім столиці Білорусі, акції «За чесні вибори без Лукашенка» готуються в обласних і районних центрах республіки.

Чергові парламентські вибори в Білорусі планується провести 23 вересня.