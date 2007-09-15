Польща не має наміру скорочувати свій військовий контингент в Іраку
22:55, 15 вересня 2007Світ
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Повідомив міністр оборони країни
Польща не має наміру скорочувати свою військову присутність в Іраку, заявив міністр національної оборони Польщі Олександр Шчигло (Aleksander Szczyglo).
"Скорочення чисельності польського військового контингенту в Іраку не має сенсу", - сказав він.
"Чисельність польського контингенту достатня для реалізації завдань, які поставлені (перед військовими). Подальше скорочення могло б загрожувати безпеці солдатів", - зазначив міністр.
Остаточне рішення з питання про подальше перебування польських військ в Іраку буде ухвалено президентом Польщі Лехом Качиньськім, нагадав глава Міноборони.
Нині в Іраку перебувають близько 900 польських військовослужбовців.
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