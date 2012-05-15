WWF: Людство за 40 років знищило 28% біоресурсів Землі

Як зазначається в опублікованій сьогодні новій доповіді під назвою "Жива планета", яку раз на два роки складають фахівці Всесвітнього фонду дикої природи (WWF), біологічні ресурси на Землі скоротилися на 28% з 1970 по 2008 р.

Висновку про зменшення параметрів біорозмаїття майже на третину фахівці фонду дійшли, зокрема, на підставі вивчення розвитку більш як 9 тисяч популяцій представників класів хребетних тварин - ссавців, риб, птахів, плазунів і амфібій, передає ІТАР-ТАСС.

Експерти фонду констатують, що споживання людиною природних ресурсів порівняно з 1966 роком подвоїлося. За їхніми словами, головним користувачем і забруднювачем світової екосистеми є США. "Якби весь світ використовував природні ресурси в таких масштабах, в яких їх сьогодні використовують американці, то для підтримки екобалансу було б потрібно п`ять планет, зіставних із Землею", - наголошується в доповіді.

Проте США займають лише п`ятий рядок у списку країн, що марнотратно використовують світові природні ресурси з розрахунку на душу населення. Лідерами за цим показником виявилися Катар (1 місце), Кувейт (2), Об`єднані Арабські Емірати (3) і Данія (4).

Місця з 6-го по 10-е посідають Бельгія, Австралія, Канада, Нідерланди та Ірландія.

В основі підрахунків укладачів доповіді були такі показники, як рівень викидів в атмосферу двоокису вуглецю, площі лісів і земель, що використовуються в сільському господарстві, обсяги промислових відходів тощо.

Нова доповідь фонду, як вважає його генеральний директор Джим Ліп, прямо адресована учасникам конференції ООН зі сталого розвитку, що відбудеться наприкінці червня в Ріо-де-Жанейро. "Уряди країн світу здатні й повинні використати конференцію "Ріо +20" для визначення нового курсу сталого екологічного розвитку, - вважає Дж.Ліп. - На цьому форумі в Бразилії буде надана унікальна можливість об`єднати сили урядів, великих міст і бізнесу для того, щоб зберегти нашу планету живою".

У квітні Королівське товариство, міжнародна група з 23-х учених під керівництвом нобелівського лауреата з біології сера Джона Салстона, опублікувала звіт, в якому закликала до радикального переосмислення ставлення до природи. Вони запропонували змінити структуру споживання природних ресурсів у бік бідних країн, а також посилити заходи з контролю зростання чисельності населення, щоб перейти до сталої економіки і кращого рівня життя для більшої частини людства. Інакше науковці прогнозують соціальні, економічні та екологічні аварії й катастрофи небачених раніше масштабів.

На сьогоднішній день під загрозою зникнення більш як 7 тисяч видів тварин і майже 60 тисяч видів рослин.