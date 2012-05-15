У нового президента Франції вдарила блискавка

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомляють польські медіа з посиланням на агентства Reuters та AFP.

Прес-секретар французького міністерства оборони підтвердив, що президентський літак був змушений повернутися до Парижа через погану погоду, не виключивши, що в нього дійсно вдарила блискавка.

Водночас він відзначив, що Президент пересів до іншого літака та знову вилетів до Німеччини, де проведе переговори з канцлером Ангелою Меркель.

Польські ЗМІ нагадують, що через інцидент переговори інавгурованого сьогодні Президентом Франції Ф.Олланда з А.Меркель розпочнуться щонайменше на півтори години пізніше.