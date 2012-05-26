За дивних обставин загинув генконсул Росії в Японії

Генеральний консул Росії в японському м.Ніігаті Володимир Пушков загинув ... граючи у волейбол.

"М'ячскотивсязі схилу,В.Пушковнамагався йогодістати,але невтримався ізірвався,ависота булавелика",- передаєсловапрес-аташепосольстваРФвЯпонії"Російськаслужбановин".



Упосольствітакождодали,що віце-консулнамагавсядопомогтиВ.Пушкову, але отримавтравмуі ниніперебуваєвлікарні.



Повідомляється,щоВ.Пушков- професійнийсходознавець,японіст.Ранішевін, зокрема, очолювавконсульськийвідділпосольстваРосіївЯпонії, буврадником-посланникомуСінгапурі.

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