Від «Шкоди» вимагають не спонсорувати ЧС з хокею в Мінську

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, в акції, організованій асоціацією «За модернізацію», взяли участь близько 20 чоловік. Учасники тримали в руках плакати і портрети політв'язнів, національні прапори. Під час акції учасники роздавали перехожим листівки, в яких розповідалося про ситуацію в Білорусі, повідомляє «Білоруський партизан».

Після закінчення акції її учасники передали керівництву концерну «Шкода» петицію, в якій просять не спонсорувати ЧС по хокею в 2014 році в Мінську, якщо на той момент збережеться «диктаторський режим Лукашенка».

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Як повідомляв УНІАН, заклики про необхідність позбавити Білорусь права на проведення ЧС-2014 почали з'являтися незабаром після подій 19 грудня 2011 року, коли в Мінську був жорстко розігнаний мітинг незгодних з офіційними підсумками президентських виборів і заарештовані сотні активістів опозиції, зокрема більшість опозиційних кандидатів у президенти.

У лютому нинішнього року шведські ЗМІ повідомили, що на травневому засіданні конгресу IIHF місце проведення ЧС-2014 може бути переглянуте.

Із закликом перенести місце проведення змагань виступив Європарламент, а євродепутати Марек Мігильські (Польща) і знаменитий у минулому словацький хокеїст, член Зали хокейної слави Петер Штястни організували інтернет-акції зі збору підписів за відміну чемпіонату в Білорусі. Про необхідність позбавити Білорусь чемпіонату світу не раз заявляв і міністр спорту Фінляндії Пааво Архінмякі.

Крім того, 28 американських конгресменів закликали голову IIHF не проводити ЧС-2014 в Мінську.

Місце проведення чемпіонату світу з хокею змінювалося лише одного разу: після того, як у 1968 році Радянський Союз ввів війська в Чехословаччину, весняний чемпіонату світу 1969 року, який планувався в Празі, був перенесений до Стокгольма.