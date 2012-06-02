Ізраїль несподівано провів великі танкові навчання

02:15, 02 червня 2012
Світ
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В Ізраїлі завершилися наймасштабніші за 20 років танкові навчання.

ЯкповідомляєРадіоСвобода,внавчаннях, про проведенняякихзаздалегідь не повідомлялося, взялиучастьтанки, військово-повітрянісили, бойовірятувальніпідрозділи, військовіінженериі різніелітніпідрозділиспецназу.

Відпрацьовувалисябойовідіївбудь-який часдоби, подоланнярічокта іншихводних перешкод, очищеннятериторіївід мінта іншіелементиназемноївійни.Самфактпроведеннятакихмасштабнихнавчаньніяк неафішувавсявпресі.Це пов'язуютьз тим,що ситуаціяврегіонірізкозміниласячерез подіївсусідніхкраїнах- такзвану"арабськувесну".

Обговорюючипідсумкинавчань, полковникЕйнаїмШалевзазначив,що"навчаннядоводять,що миможемовпоратисяз набагатосерйознішоюзагрозою,ніжраніше".

ПаралельновгорахГалілеїпройшлинавчанняелітногорозвідувальногопідрозділу "Егоз", якийспеціалізуєтьсянаборотьбіз терористичнимиугрупованнями.Крімтого, ізраїльськаСлужбатилуактивізувалакампаніюз роздачіпротигазівнаселенню.

 

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