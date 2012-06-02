Ізраїль несподівано провів великі танкові навчання
В Ізраїлі завершилися наймасштабніші за 20 років танкові навчання.
ЯкповідомляєРадіоСвобода,внавчаннях, про проведенняякихзаздалегідь не повідомлялося, взялиучастьтанки, військово-повітрянісили, бойовірятувальніпідрозділи, військовіінженериі різніелітніпідрозділиспецназу.
Відпрацьовувалисябойовідіївбудь-який часдоби, подоланнярічокта іншихводних перешкод, очищеннятериторіївід мінта іншіелементиназемноївійни.Самфактпроведеннятакихмасштабнихнавчаньніяк неафішувавсявпресі.Це пов'язуютьз тим,що ситуаціяврегіонірізкозміниласячерез подіївсусідніхкраїнах- такзвану"арабськувесну".
Обговорюючипідсумкинавчань, полковникЕйнаїмШалевзазначив,що"навчаннядоводять,що миможемовпоратисяз набагатосерйознішоюзагрозою,ніжраніше".
ПаралельновгорахГалілеїпройшлинавчанняелітногорозвідувальногопідрозділу "Егоз", якийспеціалізуєтьсянаборотьбіз терористичнимиугрупованнями.Крімтого, ізраїльськаСлужбатилуактивізувалакампаніюз роздачіпротигазівнаселенню.