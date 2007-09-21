Forbes порахував найбагатших американців

Журнал Forbes в номері, який надійде у США в продаж 21 вересня, публікує щорічний список 400 найбагатших жителів США. Вперше за всю історію складання цим журналом такого рейтингу, в список увійшли тільки ті люди, чий статок перевищує 1,3 мільярда доларів. Сумарний статок учасників рейтингу 2007 року склав 1,54 трильйона доларів США, що на 29 мільярдів більше, ніж минулого року.

Беззмінним лідером списку 400 найбагатших жителів США чотирнадцятий рік поспіль залишається засновник компанії Microsoft Білл Гейтс. У рейтингу 2007 року експерти журналу оцінили його статки в 59 мільярдів доларів. Друге місце знов зайняв інвестор Воррен Баффет з 52 мільярдами доларів, на третій позиції так само, як і в 2006 році, розташувався Шелдон Адельсон (Sheldon Adelson) - власник мережі казино і готелів в Лас-Вегасі, що володіє 28 мільярдами доларів.

Четверте місце в списку найбагатших американців Forbes в 2007 році зберіг за собою Лоуренс Джозеф Еллісон (Lawrence Joseph Ellison) - власник компанії Oracle, яка спеціалізується на виробництві програмного забезпечення для персональних комп`ютерів. Статки Еллісона журнал оцінює в 26 мільярдів доларів.

П`яте місце розділили засновники компанії Google Сергій Брін і Ларрі Пейдж, кожний з яких володіє 18,5 мільярдами доларів. Брін і Пейдж в 2007 році вперше увійшли до десятки рейтингу Forbes. З 2004 року статок засновників Google збільшився в чотири рази.

За межами десятки найбагатших американців в 2007 році опинився Пол Аллен (Paul Allen), який заснував Microsoft разом з Біллом Гейтсом. 16,8 мільярда доларів, якими володіє Аллен, дозволили йому зайняти лише 11-ий рядок.

Лента.ру