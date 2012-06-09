В Apple вигадали, як вшанувати пам'ять Стіва Джобса

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС.

"Якщо ви хочете віддати данину шани Стіву Джобсу і привітати Apple на конференції, приєднуйтеся до акції носіння чорних водолазок у період з 11-15 червня, - йдеться в прес-релізі компанії. - Ми сподіваємося, що люди в усьому світі вийдуть у ці дні на вулицю у "фірмових" водолазках Джобса, віддаючи пам'ять його генію".

У компанії також зазначили, що для вираження солідарності досить ходити у водолазці або в чорній футболці з довгими рукавами всього один день у вказані дні.

С.Джобс здобув славу великого менеджера і новатора, він був автором понад 200 винаходів - від комп'ютерів і портативних засобів зв'язку до дизайну графічних інтерфейсів. Під його керівництвом Apple перетворилася в найдорожчу компанію в світі, а її продукція породила нові класи електронних пристроїв.

У 2004 році лікарі діагностували у С.Джобса злоякісну пухлину в підшлунковій залозі. Він переніс кілька операцій, але навіть незважаючи на це, продовжував працювати аж до серпня 2011 року, коли оголосив про залишення поста глави компанії.

5 жовтня 2011 року у віці 56 років С.Джобс пішов з життя.