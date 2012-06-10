Французи обирають парламент

Як передає РІА «Новости», громадяни Франції обирають прямим загальним голосуванням 577 депутатів нижньої палати парламенту - Національних зборів, за якими залишається останнє слово в законотворчих процедурах.

Депутати обираються за одномандатною мажоритарною системою, в середньому на один виборчий округ цього року припадає 11 кандидатів.

Для перемоги в першому турі один із кандидатів має набрати абсолютну більшість голосів. Інакше буде потрібний другий тур, який відбудеться 17 червня. До нього виходять або два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів, або всі претенденти, за яких проголосували не менш як 12,5% внесених до виборчих списків громадян. Переможець обирається простою більшістю.