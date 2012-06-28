Помер найстаріший мільярдер світу

Найбагатший довгожитель, швейцарець Волтер Хефнер, який входив у список мільярдерів Forbes, помер у Швейцарії у віці 101 рік.

Бізнесменпомер 19червня, алепро його смертьсталовідомо лишезараз,пишеРІА "Новости"з посиланнямнаBloomberg Businessweek.Доостанньогоднявінрегулярноз'являвсявофісісвоєї компаніївЦюріху. Станомна березень2012 рокукапіталХефнераоцінювавсяв 4,3мільярдадоларів.ВіннайбільшийутримувачакційIT-компаніїCA(ранішеназиваласяComputer Associates).Крімцього, йогородиніналежитьавтомобільнадилерськамережаAutomobil-und Motoren AG- найбільшийпостачальникуШвейцаріїавтівокVolkswagen,Seat, SkodaтаAudi. ПіслясмертіХефнеранайстарішиммільярдеромпланетистав96-річнийонукзнаменитогоамериканськогомагнатаДжонаРокфеллера, ДевідРокфеллер.

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