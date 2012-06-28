Помер найстаріший мільярдер світу
01:42, 28 червня 2012Світ
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Найбагатший довгожитель, швейцарець Волтер Хефнер, який входив у список мільярдерів Forbes, помер у Швейцарії у віці 101 рік.
Бізнесменпомер 19червня, алепро його смертьсталовідомо лишезараз,пишеРІА "Новости"з посиланнямнаBloomberg Businessweek.Доостанньогоднявінрегулярноз'являвсявофісісвоєї компаніївЦюріху.
Станомна березень2012 рокукапіталХефнераоцінювавсяв 4,3мільярдадоларів.ВіннайбільшийутримувачакційIT-компаніїCA(ранішеназиваласяComputer Associates).Крімцього, йогородиніналежитьавтомобільнадилерськамережаAutomobil-und Motoren AG- найбільшийпостачальникуШвейцаріїавтівокVolkswagen,Seat, SkodaтаAudi.
ПіслясмертіХефнеранайстарішиммільярдеромпланетистав96-річнийонукзнаменитогоамериканськогомагнатаДжонаРокфеллера, ДевідРокфеллер.
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