Меркель: доки я жива, єврооблігацій не буде
06:28, 28 червня 2012Світ
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель відкинула заклики до випуску єврооблігацій - єдиних для всіх країн єврозони боргових зобов'язань, які, ймовірно, дозволили б вирішити боргову кризу в Євросоюзі.
Виступаючивбундестазі, Меркельназвалавведенняєврооблігацій"економічнопомилковиміконтрпродуктивнимзаходом".
Ранішевоназаявилагрупінімецькихпарламентаріїв,що покивонажива,єврооблігаціївипущені небудуть.
За введенняєдинихборговихзобов'язаньєврозонивиступаютьІталія,Іспанія іФранція.Появацихпаперів можезначнознизитивартістькредитів.Берлінвиступаєпротиєврооблігацій,оскількивразі їхвипускувідсоткипокредитахвНімеччині,найбільшій економіціЄС, навпаки, зростуть, пояснюєРадіоСвобода.
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