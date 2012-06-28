Меркель: доки я жива, єврооблігацій не буде

06:28, 28 червня 2012
Світ
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель відкинула заклики до випуску єврооблігацій - єдиних для всіх країн єврозони боргових зобов'язань, які, ймовірно, дозволили б вирішити боргову кризу в Євросоюзі.

Виступаючивбундестазі, Меркельназвалавведенняєврооблігацій"економічнопомилковиміконтрпродуктивнимзаходом".

Ранішевоназаявилагрупінімецькихпарламентаріїв,що покивонажива,єврооблігаціївипущені небудуть.

За введенняєдинихборговихзобов'язаньєврозонивиступаютьІталія,Іспанія іФранція.Появацихпаперів можезначнознизитивартістькредитів.Берлінвиступаєпротиєврооблігацій,оскількивразі їхвипускувідсоткипокредитахвНімеччині,найбільшій економіціЄС, навпаки, зростуть, пояснюєРадіоСвобода.

 

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