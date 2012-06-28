Меркель: доки я жива, єврооблігацій не буде

Канцлер Німеччини Ангела Меркель відкинула заклики до випуску єврооблігацій - єдиних для всіх країн єврозони боргових зобов'язань, які, ймовірно, дозволили б вирішити боргову кризу в Євросоюзі.

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