Монголія обирає 76 найкращих: вибори в парламент

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на монгольське інформаційне агентство Монцаме, голосування розпочалося о 07.00 за місцевим часом і завершиться о 20.00. На 76 місць в парламенті претендують 544 кандидати від 11 партій і двох партійних коаліцій.

Офіційні результати парламентських виборів у Монголії будуть оголошені протягом 15 днів. Центральна виборча комісія повідомить про результати виборів безпосередньо президенту країни Цахіагдійну Елбегдоржу.

ЗМІ відзначають, що результати виборів до монгольського парламенту матимуть вирішальне значення для подальшого розвитку країни, що переживає бум гірничовидобувної промисловості. Дві найвпливовіші партії Монголії - Монгольська народна партія (МНП) і Демократична партія - виступають на виборах зі своїми пропозиціями щодо використання збільшених доходів від видобутку вугілля, міді і золота.

У країні є гостра необхідність у правильному розподілі цих коштів. Незважаючи на те, що лише минулого року економіка Монголії зросла більш ніж на 17%, близько третини населення країни живе за межею бідності.

У цілому обидві найбільші партії пропонують аналогічні шляхи розвитку - збільшення пайової участі населення у гірничовидобувних підприємствах і фінансування будівництва залізниць та інших елементів інфраструктури, що має сприяти створенню нових робочих місць і запобігати відпливу капіталу з країни. Крім того, Монголії необхідна диверсифікація економіки, щоб уникнути повної залежності від сусіднього Китаю, який купує майже 90% монгольського вугілля, міді та інших сировинних матеріалів.

За даними опитування, проведеного на початку червня приватним некомерційним фондом "Сант Бруднів", Демократична партія трохи випереджає МНП. Про підтримку демократів заявили більш як 25% опитаних, тоді як МНП підтримали менш як 20% учасників опитування.

Раніше у червні Центральна виборча комісія Монголії заборонила брати участь у парламентських виборах колишньому президентові країни Намбару Енхбаяру. Причиною відмови в участі в голосуванні стали сумніви членів виборчкому у репутації 53-річного політика, якого звинувачують в корупції. У свою чергу Енхбаяр звинуватив у корумпованості правлячу партію, заявивши, що МНП перетворюється на партію багатіїв, яка потурає олігархам та іноземним компаніям.

На минулих парламентських виборах у 2008 році МНП, яка тоді називалася Монгольською народно-революційною партією, одержала 45 мандатів, а Демократична партія - 27. Демократи не визнали результати виборів і зажадали їх перегляду. У столиці країни Улан-Баторі сталися зіткнення активістів опозиції з поліцією, жертвами яких стали п'ять осіб, близько 300 одержали поранення.