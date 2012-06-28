У Росії розбився винищувач Су-27
11:13, 28 червня 2012Світ
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У Карелії (Росія) розбився винищувач Су-27 УБ, екіпаж катапультувався.
Су-27 виконував плановий політ з розвідки погоди
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міноборони РФ.
«Аварія літака сталася о 9.52 за московським часом під час заходу на посадку. Пілотам вдалося катапультуватися, і вони самостійно вийшли на зв'язок», - зазначається у повідомленні.
Наголошується, що озброєння на борту потерпілого аварію в Карелії винищувача Су-27 не було. Літак виконував плановий політ з розвідки погоди.
За даними Міноборони жертв і руйнувань на місці падіння немає.
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