У Росії розбився винищувач Су-27

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міноборони РФ.

«Аварія літака сталася о 9.52 за московським часом під час заходу на посадку. Пілотам вдалося катапультуватися, і вони самостійно вийшли на зв'язок», - зазначається у повідомленні.

Наголошується, що озброєння на борту потерпілого аварію в Карелії винищувача Су-27 не було. Літак виконував плановий політ з розвідки погоди.

За даними Міноборони жертв і руйнувань на місці падіння немає.