Туреччина стягує війська до кордону із Сирією

Туреччина направляє додаткові війська в прикордонні з Сирією райони на південному сході країни в рамках заходів у відповідь Дамаску, який збив турецький розвідувальний літак, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на місцеві ЗМІ.

У складі військ переміщуваних військ, які також протидіятимуть курдським сепаратистам, танкові й артилерійські підрозділи, а також батареї зенітно-ракетних комплексів, передають ЗМІ.

Стверджується, зокрема, що із середземноморського міста Іскендерун у напрямку сірійського кордону вирушив конвой із 30 вантажівок, на борту яких містяться зенітно-ракетні комплекси.

Підрозділам укріплення сірійсько-турецького кордону поставлено завдання "попередження порушень повітряного, сухопутного і морського кордону", відзначає газета "Акшам".

Турецькі ЗМІ відзначають, що перекидання в прикордонні із Сирією райони нових підрозділів відбувається після заяви минулого вівторка прем'єра Тайіпа Ердогана про можливість вжиття у відповідь заходів проти Сирії, якщо з її боку виходитиме загроза турецьким кордонам.

Посилення кордону, крім того, відбувається в день проведення в Анкарі зустрічі Ради національної безпеки (РНБ) Туреччини, на якому планується обговорити заходи, яких буде вжито проти Сирії у зв'язку з інцидентом з військовим літаком.

Як повідомлялося, розвідувальний літак ВВС Туреччини RF-4E, який вилетів 22 червня з авіабази "Ерхач" в провінції Малатья на південному сході країни, зник з екранів радарів у повітряному просторі Середземного моря на південний схід від прикордонної із Сирією провінції Хатай через півтори години після підняття в повітря. Сирія заявила, що збила турецький літак над своїми територіальними водами після його вторгнення в її повітряний простір. Турецька сторона, у свою чергу, наполягає на тому, що літак був збитий у міжнародному повітряному просторі, а його уламки впали в територіальні води Сирії.