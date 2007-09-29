МВФ отримав нового голову

Директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) став французький економіст Домінік СТРОСС-КАН, який змінив на цій посаді Родріго де РАТО, передає агентство Франс Прес із посиланням на дипломатичні джерела.

Таке рішення ухвалено в п`ятницю на засіданні ради директорів МВФ у Вашингтоні, де розглядалися дві кандидатури на посаду голови фонду. Колишній міністр фінансів Франції Домінік СТРОСС-КАН був кандидатом від ЄС. Росія висувала на посаду голови МВФ колишнього прем`єр-міністра й главу Центробанку Чеської Республіки Йозефа ТОШОВСЬКІ.