У сенаті США йде до скасування одних санкцій щодо Росії і введення інших

12 червня глава фінансового комітету Макс Бакус представив об'єднаний законопроект, а 14 липня джерело в апараті комітету підтвердило, що саме цей документ буде поставлений на голосування в середу, пише РІА «Новости». Раніше багато сенатори говорили про те, що підтримають документ.

Новий законопроект, який відповідає вимогам більшості парламентаріїв розглядати торговельні та правозахисні питання в комплексі, замінить кілька документів про торгівлю з РФ, які сенат почав обговорювати в середині березня, а також представлений в 2011 році сенатором-демократом від Меріленда Бенджамін Кардін документ про візові санкції відносно росіян, нібито причетних до загибелі в листопаді 2009 року в слідчому ізоляторі аудитора інвестфонду Hermitage Capital Management Сергія Магнітського.

Об'єднаний законопроект був підтриманий одноголосно.

Після затвердження у фінансовому комітеті документ розгляне юридичний комітет сенату, потім він надійде на затвердження повному складу палати. Аналогічний варіант законопроекту має затвердити палата представників, потім буде узгоджений єдиний текст, після чого документ надійде на підпис президенту.

"Росія стане членом СОТ в наступному місяці. Для нас це крайній термін для прийняття рішення про надання Росії статусу нормальних торговельних відносин ... Збільшення обсягів торгівлі означає більше робочих місць", - сказав на початку засідання голова фінкомітету Макс Бакус.

Згідно з прогнозами, скасування поправки Джексона-Веніка дозволить Америці через п'ять років подвоїти обсяги експорту в Росію до 19 мільярдів доларів.

"Закон Магнітського допоможе боротися з порушеннями прав людини в Росії", - додав голова фінкомітету.

За словами сенатора, розглянутий сьогодні комітетом законопроект включає в себе не тільки законопроект про "список Магнітського", а й передбачає ряд інших заходів з боротьби із корупцією в Росії.

"Якщо ми не надамо Росії статус нормальних торгових відносин, наші підприємці не зможуть скористатися перевагами, які дає членство РФ у СОТ. Ми не можемо цього допустити... І я вдячний голові комітету сенатору Бакусу за виявлену ним готовність разом зі мною допрацьовувати законопроект", - сказав, у свою чергу, глава республіканців у комітеті Орін Хатч.

Законопроект про "список Магнітського" передбачає введення візових і економічних санкцій відносно росіян, причетних, на думку американської сторони, до порушень прав людини.

Поправка Джексона-Веніка була прийнята конгресом в 1974 році і вводила обмеження на торгівлю з СРСР. Причиною прийняття поправки стала відсутність в Радянському Союзі свободи еміграції. Зараз поправка формально продовжує діяти у відношенні Росії. З 1989 року США щорічно вводили мораторій на дію поправки, проте конгрес офіційно її не відміняв. Діюча адміністрація неодноразово обіцяла домогтися скасування поправки.