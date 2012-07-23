Економісти пророкують США рекорд за рівнем бідності

Експерти прогнозують, що рівень бідності в США підніметься до рекордного рівня з середини минулого століття через слабку економіку та фінансову кризу. Про це повідомляє Associated Press, яке опитало більше десяти економістів, які дотримуються як консервативних, так і ліберальних поглядів.

Фахівці пророкують, що офіційний рівень бідності в США найближчим часом підніметься з позначки в 15,1 відсотка, зафіксованої в 2010 році, мінімум до 15,7 відсотка. Таке значення показника буде максимальним з часів кампанії проти бідності в 1960-х роках. При цьому більшість опитаних економістів сходяться на думці, що офіційний рівень бідності може піднятися ще вище, зазначає Лента.ру.

Як повідомлялося раніше, в 2010 році в США проживало 46 млн. бідняків. Це на 0,8 процентного пункту більше, ніж роком раніше. При цьому середній дохід домогосподарства в 2010 році в Америці склав 49,4 тисячі доларів, що більш ніж на тисячу доларів менше, ніж в 2009-му.

У США під офіційним рівнем бідності розуміється процентне співвідношення людей, які не здатні придбати якийсь мінімальний набір товарів і послуг, до загальної кількості домогосподарств. Показник є аналогом нашого числа населення, що живе за межею прожиткового мінімуму.