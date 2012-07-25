Старий шведський флагман поляки знайшли на дні Балтики

На борту галеона виявився скарб монет XVI століття, сказав в ефірі телеканалу TVN24 польський учасник експедиції Томаш Стахура.

Затонулий корабель "Марс" - флагман шведського військово-морського флоту водотоннажністю 1,8 тисячі тонн, екіпаж якого становив 800 осіб при 107 потужних гарматах - був виявлений за 10 миль на схід від острова Еланд.

Корабель загинув 1564 року після дводенного бою з датчанами. За словами Стахура, король Данії хотів захопити шведський корабель, проте на ньому стався вибух і галеон пішов на дно.

На "Марсі" виявлено 4000 срібних монет.