Старий шведський флагман поляки знайшли на дні Балтики
00:02, 25 липня 2012Світ
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Група водолазів знайшла на дні Балтійського моря середньовічний шведський галеон.
На ”Марсі” знайшли 4 тисячі срібних монет, кадр з відео на сайті tvn24.pl
На борту галеона виявився скарб монет XVI століття, сказав в ефірі телеканалу TVN24 польський учасник експедиції Томаш Стахура.
Затонулий корабель "Марс" - флагман шведського військово-морського флоту водотоннажністю 1,8 тисячі тонн, екіпаж якого становив 800 осіб при 107 потужних гарматах - був виявлений за 10 миль на схід від острова Еланд.
Корабель загинув 1564 року після дводенного бою з датчанами. За словами Стахура, король Данії хотів захопити шведський корабель, проте на ньому стався вибух і галеон пішов на дно.
На "Марсі" виявлено 4000 срібних монет.
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