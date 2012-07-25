Дві федерації журналістів вимагають припинити переслідування ЗМІ в Україні

Про це УНІАН повідомили в Комітеті Незалежної медіа-профспілки України.

МФЖ і ЄФЖ нагадують, що кримінальну справу проти LB.ua було порущено за публікацію зображень SMS-листування народного депутата від Партії регіонів Володимира Ландіка в листопаді 2011 року, а директор ТВi Микола Княжицький був звинувачений в несплаті податків відповідно з наступною конфіскацією фінансових документів податковими інспекторами.

«Ми дуже стурбовані цими останніми переслідуваннями засобів масової інформації, особливо з наближенням парламентських виборів у жовтні цього року, - сказав президент МФЖ Джим Бумела. - Це виглядає як частина знайомої схеми використання судів для залякування засобів масової інформації під час виборчої кампанії».

«Після періоду прогресу, свободи преси в Україні останніми роками було зроблено кроки назад», - сказав президент ЄФЖ Арне Кьоніг. «Ми повністю підтримуємо вимоги НСЖУ і НМПУ про те, що Президент В.Янукович бере на себе відповідальність за це погіршення і мусить діяти зараз для збереження незалежної журналістики в Україні», - наголосив глава Європейської федерації журналістів.