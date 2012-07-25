Пентагон міркує, як вчинити із Сирією

Це підтвердив на брифінгу в Пентагоні офіційний представник американського оборонного відомства Джордж Літтл.

"Я б не хотів спекулювати відносного того, як могли б або як не могли б розвиватися події, але ми проводимо планування з урахуванням безлічі можливих ситуацій і варіантів розвитку подій", - цитує РІА "Новости".

Він висловив жаль з приводу того, що зусилля США із врегулювання становища в Сирії через Раду Безпеки ООН наразилися на протидію РФ і Китаю. За словами Літтла, Пентагон підтримає намір держдепартаменту продовжувати роботу з урегулювання "поза РБ ООН".

Тим часом у Генеральному штабі Збройних сил Росії вважають, що запаси хімічної зброї в Сирії перебільшені, пише газета "Комерсант". Співрозмовник видання також спростував інформацію про те, що в Сирію для взяття зброї масового знищення під контроль направлять російський спецназ. Днями кілька французьких ЗМІ повідомили про нібито домовленість з цього приводу між Росією та Ізраїлем