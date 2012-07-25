Ромні звинуватив Обаму в зраді Польщі та Чехії на догоду Росії

Так вважає кандидат у президенти від Республіканської партії Мітт Ромні.

Під вівторок Ромні почав великий передвиборчий тур, в ході якого, як очікується, відвідає Велику Британію, Ізраїль, палестинські території та Польщу, пише РІА "Новости". Подорож Ромні почав з виступу на конференції ветеранів зарубіжних воєн у Неваді - традиційної зупинки для кандидатів у президенти США.

"Основний принцип американської зовнішньої політики - це робота з нашими союзниками над запобіганням агресії до того, як вона переросте в конфлікт. Ця політика заснована на зміцненні альянсів і непорушності наших цінностей. Але президент (Барак Обама) пішов у зворотному напрямку. Він почав із того, що раптом відкинув наших друзів у Польщі та Чехії. Вони відважно погодилися надати ділянки для розміщення наших протиракетних систем, але в останній момент їм сказали, що домовленість скасовується. ПРО була принесена в жертву так званого "перезавантаження". Це одностороння поступка російському уряду " , - сказав Ромні, виступаючи на конференції.

На думку Ромні, плани адміністрації Обами завоювати прихильність РФ такими "односторонніми поступками" провалилися і перетворилися на залежність Білого дому від російських лідерів.

"Потім ми стали свідками діалогу біля мікрофона (на саміті з ядерної безпеки в Сеулі), і президент Обама не знав, що він (мікрофон) включений. Ми всі чули, що президент просить Дмитра Медведєва дати йому більше часу. Він каже, що це його останні вибори, після яких він буде володіти більшою гнучкістю. Чому гнучкість перед російськими лідерами для нього означає більше, ніж прозорість перед американськими громадянами? " - Вигукнув Ромні під оплески присутніх.