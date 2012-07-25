Експерти: Російська мафія поширює свій вплив на Європу

На кількох обговореннях у британській столиці нещодавно йшлося про те, наскільки реально чекати зменшення корупції та проникнення злочинності у найвищі кола Росії, пише Радіо Свобода.

Про те, що російська злочинність досягає і Лондона, британцям знову нагадали нещодавно. Спеціальна телепрограма «Бі-Бі-Сі» транслювала звернення поліції, яка просила інформації для розслідування нападу у Лондоні в березні цього року на російського банкіра Германа Горбунцова, в тілі якого виявили 6 куль. Поліція вважає, що замовники убивства російського банкіра можуть бути з Росії.

Російський активіст Володимир Ашурков, голова «Фонду боротьби з корупцією», застеріг у Лондоні під час конференції, що російська злочинність тісно пов’язана з корупцією і поширюється світом.

«Британія повинна усвідомлювати, що корупція з Росії експортується на вашу територію. Насамперед російські компанії, які часто контрольовані державою, переносять сюди свої корупційні методи. Наприклад, банк ВТБ – один із найбільших у Росії – став важливим гравцем на європейському фінансовому ринку. Здобуті сумнівним способом гроші російських посадовців перевозять у Британію, купують за них нерухомість, підприємства. З цими грошима переносяться корумповані звички, які застосовуються вдома», – розповідає російський активіст.

Дослідник організованої злочинності з Нью-Йоркського університету Марк Ґалеотті каже, що зараз однією з серйозних проблем для самої Росії і для Європи буде наркоторгівля, а саме перевезення героїну російською організованою злочинністю з Афганістану на Захід та у Китай.

Ґалеотті дотримується думки, що в 90-і роки корупція була частиною процесу розбудови нової Росії, і тому країна стала фактично прихистком для неї. Проте, за словами науковця, щораз більше людей в Росії бачать, що корупція та організована злочинність гальмують розвиток країни. Проте Марк Ґалеотті визнає, що на справжню зміну ситуації піде багато років.