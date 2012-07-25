NASA б’є на сполох: Гренландія тане надзвичайними темпами
11:05, 25 липня 2012Світ
2088 0
Льодовиковий покрив Гренландії розтанув в липні набагато масштабніше, ніж це зазвичай відбувається в цьому регіоні.
Гренландія навдивовижу швидко тане
Про це свідчать спостереження NASA.
Подібного танення криги вчені не фіксували за три десятиліття супутникових спостережень, пише Дзеркало тижня.
Лід розтанув навіть в районі дослідної станції «Самміт», найвищому і найхолоднішому місці у Гренландії.
Область талого льоду становила 97% крижаного покриву, збільшившись більш ніж вдвічі всього за чотири дні.
Швидкість і масштаби танення цього року здивували вчених, які назвали його «надзвичайним».
Минулого тижня супутникові знімки NASA продемонстрували, що від одного з найбільших льодовиків Гренландії відколовся айсберг розміром вдвічі більше Манхеттена.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter