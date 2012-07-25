NASA б’є на сполох: Гренландія тане надзвичайними темпами

11:05, 25 липня 2012
Світ
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Льодовиковий покрив Гренландії розтанув в липні набагато масштабніше, ніж це зазвичай відбувається в цьому регіоні.

Гренландія навдивовижу швидко тане

Про це свідчать спостереження NASA.

Подібного танення криги вчені не фіксували за три десятиліття супутникових спостережень, пише Дзеркало тижня.

Лід розтанув навіть в районі дослідної станції «Самміт», найвищому і найхолоднішому місці у Гренландії.

Область талого льоду становила 97% крижаного покриву, збільшившись більш ніж вдвічі всього за чотири дні.

Швидкість і масштаби танення цього року здивували вчених, які назвали його «надзвичайним».

Минулого тижня супутникові знімки NASA продемонстрували, що від одного з найбільших льодовиків Гренландії відколовся айсберг розміром вдвічі більше Манхеттена.

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