Мер Пекіна подав у відставку через те, що не впорався зі зливами

Як повідомляє радіо «Свобода», в результаті сильних злив у столичному регіоні в минулі вихідні загинули близько 100 осіб, не менш як 37 з них – у Пекіні.

Городяни звинуватили адміністрацію у зволіканні при наданні допомоги потерпілим, у замовчанні реальних даних про жертви і руйнування.

Чимало скарг було розміщено в Інтернеті. У них зазначалося, що не всі жителі були поінформовані про заходи безпеки у зв'язку з негодою, що насувалася. Система міської каналізації, яка вже давно застаріла, не справлялася з потоками води, - відзначали автори деяких повідомлень.