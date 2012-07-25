Мер Пекіна подав у відставку через те, що не впорався зі зливами
14:28, 25 липня 2012Світ
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У Пекіні на тлі незадоволеності жителів роботами з ліквідації наслідків нещодавніх злив подали у відставку мер Го Цзіньлун і один з його заступників.
Го Цзіньлун звільнився
Як повідомляє радіо «Свобода», в результаті сильних злив у столичному регіоні в минулі вихідні загинули близько 100 осіб, не менш як 37 з них – у Пекіні.
Городяни звинуватили адміністрацію у зволіканні при наданні допомоги потерпілим, у замовчанні реальних даних про жертви і руйнування.
Чимало скарг було розміщено в Інтернеті. У них зазначалося, що не всі жителі були поінформовані про заходи безпеки у зв'язку з негодою, що насувалася. Система міської каналізації, яка вже давно застаріла, не справлялася з потоками води, - відзначали автори деяких повідомлень.
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