Навальний: Глава СК Росії має вид на проживання в країні-члені НАТО

Крім того, Навальний вказав на те, що Бастрикін мав у Чехії бізнес, з якого не платив прибутковий податок в російський бюджет, а для приховування цих фактів використовував підроблені документи, пише Лента.ру.

Всі матеріали, що стосуються Бастрикіна, Навальний опублікував на спеціальній сторінці свого сайту "Добра машина правди".

Зокрема, Навальний вказує, що з 2000-го року Бастрикін був співвласником компанії Law Bohemia, від управління якої він відмовився лише в 2003 році, а свою частку іншій особі передав лише в 2008-му, після того, як вийшла викривальна стаття в "МК".

Більш того, Навальний стверджує, що продаж своєї частки в Law Bohemia Бастрикін оформив за фіктивними документами.

Зокрема, він вказує на те, що печатка нотаріуса Агаркова, використана в частини з них, була вилучена в ході однієї з спецоперацій чеської поліції.

Інший нотаріус, яка нібито завіряла документи Бастрикіна, за словами Навального, не працювала з цими паперами і, після перевірки по реєстровому номеру, повідомила, що доручення з таким номером в 2008 році не засвідчувала.

Навальний вказує на те, що чиновник рівня Бастрикіна, що має доступ до держтаємниці, не може мати вид на проживання в іншій країні, тим більше, що входить в НАТО. На доказ цього Навальний опублікував фотокопію документа, що підтверджує наявність у Бастрикіна виду на проживання в Чехії, що за словами Навального, може свідчити про співпрацю глави Слідчого комітету РФ з іноземними спецслужбами.