Син Боярського очолив телеканал

"Дякую всім, хто вітає з призначенням. Для мене це велика честь, надано велику довіру. Попереду багато цікавої роботи!", - написав Боярський в своєму мікроблозі на Twitter після повідомлення про нове призначення.

32-річний Сергій Боярський в дитинстві зіграв у двох фільмах: в чотири роки "Букет мімози й інші квіти" (Микита, син Мар'яни) і в 12 років - "Мушкетери 20 років потому" (Карл II в дитинстві), в юності створив групу і випустив музичний альбом. Однак вибрав кар'єру держслужбовця, закінчив Північно-Західну академію державної служби при Президентові РФ.