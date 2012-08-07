Масове вбивство в сикхському храмі, можливо, було помилкою

Невідомий відкрив вогонь по віруючих у сикхському храмі (гурдварі) в містечку Оук-Крик, штат Вісконсин, повідомляє Associated Press. В результаті загинули щонайменше шестеро людей, ще близько 20 отримали поранення. Поліцейські, які прибули на місце злочину, застрелили нападника.

У понеділок Пентагон повідомив, що стрілянину, імовірно, влаштував 40-річний Уейд Майкл Пейдж, який раніше служив у спецпідрозділі з ведення психологічної війни армії США. Ряд ЗМІ повідомляв, що Пейдж дотримувався ідей про перевагу білої раси.

Правозахисна організація Southern Poverty Law Center (SPLC), відома своєю боротьбою з расизмом, заявила, що у них немає відомостей про те, що білі екстремісти мають ненависть до сикхів. Представник SPLC Марк Поток (Mark Potok) вказав, що напад, швидше за все, стався помилково, через плутанину між сикхами і мусульманами.

Марк Поток підтвердив, що Уейд Пейдж належав до білих расистів і більш десяти років грав у музичних групах, які сповідують цю ідеологію, передає РІА "Новости".