Україна приводить армію до стандартів НАТО

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації МОУ, про це Д.Саламатін заявив сьогодні під час зустрічі із заступником верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Ричардом Ширреффом.

Зокрема, Д.Саламатін наголосив, що Збройні сили України готові рухатися вперед у співпраці з альянсом і відкриті для співробітництва з країнами НАТО у багатьох галузях.

"Для нас досвід альянсу є цінним надбанням. Чим краще ми його вивчимо, тим ефективніше діятимемо у складі багатонаціональних підрозділів у ході спільних місій та операцій", - зазначив Д.Саламатін.

Він додав, що сьогодні у Збройних силах України значно посилилася робота щодо приведення їх у відповідність до стандартів армій провідних країн світу.

У свою чергу Р.Ширрефф запевнив, що країни альянсу готові надати українському війську всіляку підтримку і допомогу на шляху реформування.

У ході зустрічі також сторони обговорили поточний стан і перспективи розвитку співробітництва Збройних сил України та Північноатлантичного альянсу, шляхи покращення співпраці та підвищення оперативних спроможностей Української армії.