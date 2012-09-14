Україна проситиме Чехію повернути майно

Він сказав, що обговорить це питання на зустрічі з міністром закордонних справ Чехії, першим віце-прем’єром Карлом Шварценберґом.

«Буду просити його, щоб на рівні державному, урядовому не відхрестилися просто, не відмахнулися, як це було до цього часу, а щоб уважно розглянули і, якщо немає можливості повернути те, що там збудовано (наскільки мені відомо, там поліклініка збудована), то вирішити питання бодай тих для українських організацій, організатором яких є громадяни Чеської Республіки, щоб вони мали такий будинок і таке приміщення для своєї діяльності», – заявив І.Грицак в інтерв’ю радіо «Свобода».

Посол також має намір передати чеським урядовцям видання про історію Музею визвольної боротьби України, який існував у Чехії між двома світовими війнами.

Музей був заснований у Празі в 1925 році за ініціативи групи професорів Українського вільного університету. У міжвоєнний період він був єдиним і найбільшим подібним українським закладом за межами України. Під час бомбардування Праги в лютому 1945 року триповерховий будинок музею, який належав українській громаді, був зруйнований. У 1948 році влада тодішньої Чехословаччини націоналізувала майно і кошти музею, а його фонди були розпорошені чи знищені.