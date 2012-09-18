Відкривається сесія Генеральної Асамблеї ООН
У Нью-Йорку відкривається 67-а сесія Генеральної Асамблеї ООН, яка розгляне 168 питань, що стоять на порядку денному.
Центральною проблемою стане ситуація на Близькому Сході, зокрема в Сирії, де з березня 2011 року триває протистояння влади і опозиції.
Ще однією гострою темою стане атомна програма Ірану, проти якого введені міжнародні санкції. Нагадаємо, МАГАТЕ намагається отримати доступ на атомний об'єкт в іранському г.Парчіне, де, як вважають, можуть проводитися ядерні дослідження. Однак в Ірані відкидають звинувачення, стверджуючи, що розробки виключно мирні.
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Крім того, можливі палкі дискусії про заявку Палестинської автономії, яка прагне стати членом ООН.
Головою на засіданнях Асамблеї стане колишній міністр закордонних справ Сербії Вук Єреміч.