Відкривається сесія Генеральної Асамблеї ООН

Центральною проблемою стане ситуація на Близькому Сході, зокрема в Сирії, де з березня 2011 року триває протистояння влади і опозиції.

Ще однією гострою темою стане атомна програма Ірану, проти якого введені міжнародні санкції. Нагадаємо, МАГАТЕ намагається отримати доступ на атомний об'єкт в іранському г.Парчіне, де, як вважають, можуть проводитися ядерні дослідження. Однак в Ірані відкидають звинувачення, стверджуючи, що розробки виключно мирні.

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Крім того, можливі палкі дискусії про заявку Палестинської автономії, яка прагне стати членом ООН.

Головою на засіданнях Асамблеї стане колишній міністр закордонних справ Сербії Вук Єреміч.