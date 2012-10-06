США перебазують 4 кораблі до Іспанії

Йдеться про протиракетний щит НАТО. У морському селищі Рота перебуватимуть чотири есмінці, устатковані інформаційно-керуючою системою «Іджіс». Вона забезпечує стеження за ракетами і їх знищення. Угода розрахована на вісім років з правом продовження. Перший з кораблів з'явиться тут приблизно за рік.

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Заступник глави уряду Іспанії Сорайя Сайнс де Сантамарія заявив: "Ця угода обумовлює умови співпраці в рамках НАТО і деталі наших партнерських відносин з США".



На базу прибуде американський обслуговуючий персонал та члени їх сімей - 2,5 тисячі осіб. За умовами угоди, кораблі, що базуються в Рота, зможуть надавати підтримку можливої ​​участі в операціях НАТО в Африці, Центральній Азії або на Близькому Сході, повідомляє Радіо Свобода.