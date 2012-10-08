ЗМІ: Продюсера «Невинності мусульман» почнуть судити 10 жовтня

Юсеф, раніше судимий за фінансові злочини, був заарештований 27 вересня за підозрою в порушенні умов дострокового звільнення з в'язниці.

За даними ЗМІ, Юсефа звільнили з-під варти 2011 року з умовою, що він не буде користуватися інтернетом без спеціального дозволу наглядових органів. Йому також заборонялося користуватися псевдонімами.

Як повідомляє в РІА "Новости" з посиланням на Рейтер, у середу очікується лише попереднє засідання у справі Юсефа. Суду Лос-Анджелеса належить визначити, чи порушив підсудний умови свого дострокового звільнення.

Члена коптської християнської церкви жителя Каліфорнії Марка Басілі Юсефа (Накула) називають одним із творців скандального фільму "Невинність мусульман", в якому пророк Мухаммед виставлений в непривабливому світлі.