КНДР погрожує, що її ракети легко долетять до США

Таке повідомлення передало у вівторок південнокорейське агентство Ренхап.

"У радіусі дії революційної міці, в тому числі стратегічних ракетних сил" КНДР, цитує агентство заяву представника північнокорейського міністерства оборони, знаходяться не лише Південна Корея і розміщені в ній американські військові бази, але також і Японія, острів Гуам і навіть територія США.

Ця заява стала реакцією Пхеньяну на недавню згоду американців дозволити південнокорейським збройним силам збільшити дальність своїх ракет з 300 до 800 кілометрів, пише РІА "Новости".

У відповідь на це, як пригрозили в Пхеньяні, армія і народ КНДР "стократ зміцнять стан бойової готовності" і дадуть відчути "реальний смак війни, якої ще не знав світ і яку не можна було собі уявити".

Агентство Ренхап зазначає, що згадані в заяві представника військового відомства КНДР стратегічні ракетні сили базуються в повіті Кандон поблизу Пхеньяну. Нинішній керівник країни Кім Чен Ин побував там 3 березня цього року, оглянувши "стратегічний ракетний штаб".

США і КНДР формальноперебувають у стані війни з 1953 року, коли було підписано угоду про перемир'я після закінчення трирічної Корейської війни. Визнаючи як єдину законну державу Республіку Корея, Сполучені Штати відмовляються від дипломатичних відносин і підписання договору про мир з Північною Кореєю, зберігаючи на півдні Корейського півострова близько 28 тисяч військовослужбовців.