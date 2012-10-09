Нова влада Грузії перегляне закон «Про окуповані території»

Про це заявив кандидат у міністри у справах реінтеграції, політолог Паата Закареішвілі.

"Закон повинен існувати, однак санкції необхідно звести до мінімуму, так як ми повинні максимально сприяти пересуванню населення, вантажів та іноземців в зонах конфлікту", - цитує майбутнього міністра Лента.ру.

Він послався на те, що закон заважає, зокрема, селянам, які проживають у прикордонному Гальському районі Абхазії (місці компактного проживання грузинського населення) і ходять в сусідній район Грузії продавати горіхи.

При цьому Закареішвілі, за інформацією агентства, зазначив, що "факт окупації території Грузії не підлягає сумніву".

Закон про окуповані території був прийнятий в Грузії восени 2008 року, після військового конфлікту в Південній Осетії і офіційного визнання цієї республіки (а також Абхазії) з боку Росії. Документ визначає ці регіони як "окуповані Росією" і встановлює ряд обмежень. Вони стосуються, зокрема, економічної діяльності в Абхазії і Південній Осетії, а також міжнародного транспортного сполучення.

Закон також дозволяє в'їзд у ці регіони тільки з боку Грузії. В'їзд з боку Росії заборонений. Як покарання за порушення заборони передбачені штраф і тюремне ув'язнення.