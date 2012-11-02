Право на бренд Pussy Riot оскаржене через суд
За даними видання "Комерсант", учасниця Pussy Riot Катерина Самуцевич зажадала від адвоката панк-колективу Марка Фейгіна припинити заробітки на бренді.
В даний час дружина юриста є власницею фірми, яка претендує на ексклюзивне право виробляти продукцію з назвою групи.
Не дочекавшись позитивного рішення з цього питання, дружина М.Фейгіна вже заробила перші 30 тисяч фунтів. Гроші перевела на рахунок її фірми "Веб-біо" кінокомпанія Roast Beef Productions Limited. За умовами контракту, адвокати панк-виконавиць повинні будуть зняти для замовника ролики з учасницями Pussy Riot, поки ті перебувають у в'язниці. Після того, як всі роботи будуть виконані, "Веб-біо" перерахують ще 170 тисяч фунтів.
На цю тему: Звільнена учасниця Pussy Riot направила до Євросуду позов до Росії
Зі свого боку учасниці панк-колективу категорично виступають проти використання свого імені в комерційних цілях. Чоловік однієї з виконавиць Надії Толоконникова Петро Верзілов заявив, що М.Фейгін, який намагається видобути з діяльності групи прибуток, неправильно зрозумів наміри виконавиць.
Раніше, нагадує РосБізнесКонсалтинг, надійшла пропозиція з боку однієї з найбільших промоутерських компаній Live Nation. Дівчат запросили після виходу на свободу вирушити у світовий тур, який має принести близько 600 мільйонів євро.