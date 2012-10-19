Звільнена учасниця Pussy Riot направила до Євросуду позов до Росії

Як повідомляє російський «Коммерсант», вона поскаржилася на незаконне кримінальне переслідування і необгрунтований арешт.

За відомостями видання, попередній лист вже направлено на адресу ЄСПЛ. В ньому влада РФ звинувачуються в застосуванні тортур.

«Розгляди тривали весь день, а суд оголошував перерву максимум на 30 хвилин. Заявниця впродовж всього часу була позбавлена можливості приймати їжу, пити воду, повноцінно спати. Щоб її доставили до Хамовничеського суду, їй доводилося вставати о 5-6-й ранку», - наводить газета цитату з документа.

Автор листа, адвокат К.Самуцевич Ірина Хрунова звинувачує російську владу в порушенні права своєї підзахисної на висловлювання приватної думки. Навіть умовне покарання неприйнятне, коли йдеться про громадянську позицію, вважає вона.

За правилами ЄСПЛ, подача позову починається з так званих первинних листів. Після їх розгляду заявників запрошують подати офіційну скаргу.

Зазначається, що засуджені Марія Альохіна і Надія Толоконникова також мають намір шукати правди в Страсбурзькому суді.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня Мосміськсуд замінив строк покарання учасниці панк-групи Pussy Riot К.Самуцевич за хуліганство з мотивів релігійної ворожнечі в храмі Христа Спасителя на умовний і ухвалив рішення звільнити її з-під варти в залі суду.

Водночас суд залишив у силі вирок двом іншим учасницям Pussy Riot М.Альохіній і Н.Толоконниковій у вигляді двох років позбавлення волі.

Довідка УНІАН. Наприкінці лютого 2012 року п'ять учасниць Pussy Riot у храмі Христа Спасителя в Москві провели «панк-молебень» проти Володимира Путіна. Троє учасниць групи – Н.Толоконникова, М.Альохіна і К.Самуцевич - 17 серпня були засуджені до двох років позбавлення волі в колонії загального режиму за хуліганство, скоєне з мотивів релігійної ненависті та ворожнечі. Зараз поліція розшукує ще двох учасниць акції в храмі.