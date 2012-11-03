Ромні пообіцяв зробити США енергонезалежними

"Ми вироблятимемо більше енергії, необхідної нам для обігріву наших будинків, для забезпечення наших машин бензином, для зростання нашої економіки. Ми покладемо край війні президента Обами з вугіллям, його нехтуванню нафтою і його спробам обмежити видобуток природного газу за рахунок федерального регулювання самої технології його видобутку ", - йдеться в колонці Ромні, оприлюдненій на сайті CNN.

"Ми будемо підтримувати атомну енергетику і розвиток альтернативних джерел енергії, а й ліквідуємо субсидії, тільки-но індустрія встане на ноги. Ми інвестуватимемо в науку і дослідження, здатні змінити нашу енергетику. До 2020 року ми доб'ємося енергонезалежності Північної Америки", - цитує РІА "Новости".

На цю тему: Колесніков: Поширення донецького клану - це як Обама і його чиказька команда

Енергетику Ромні поставив першим пунктом у списку своїх пріоритетів. Іншими пріоритетними напрямами він назвав розвиток освіти (причому, відповідальність за це завдання він має намір покласти на керівництво штатів), розвиток торгівлі (тут він пообіцяв домогтися, щоб усі країни дотримувалися правил чесної торгівлі), відновлення економіки за допомогою розробки збалансованого бюджету, ліквідації збиткових статей і скорочення апарату чиновників у Вашингтоні, а також підтримку малого бізнесу.