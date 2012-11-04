Іран похвалився новим безпілотником із вертикальним злетом

Про це повідомляє "Мехр" з посиланням на Аббаса Джама, який очолює проект.

За словами Джама, новий БПЛА створений з використанням "найсучасніших технологій".

Учений запевнив, що в цієї розробки не існує аналогів у світі. Апарат зовсім безшумний і йому не потрібно розгін при зльоті, сказав розробник.

На публіці безпілотник повинні представити в кінці січня-початку лютого 2013 року.

Його показ буде приурочений до торжеств з нагоди 34-ї річниці Ісламської революції. Закриті випробування безпілотника пройшли 3 листопада 2012 у присутності вищих військових чинів Ірану, відзначає Лента.ру.