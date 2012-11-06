ЄБРР: Митний союз – це перший успіх в інтеграції країн СНД

Про це йдеться у повідомленні прес-служби банку з посиланням на «Доповідь про перехідний процес» за 2012 рік.

«Домовленість про створення Митного союзу була досягнута між Білоруссю, Казахстаном і Росією у листопаді 2009 року. Незважаючи на те, що багато з благ, які обіцяє цей союз, ще мають матеріалізуватися на практиці, зрозуміло одне: введення єдиного митного тарифу і зниження нетарифних бар'єрів вже зараз позначаються як на внутрішніх торговельних відносинах між цими трьома членами союзу, так і на їх зовнішніх зв'язках з іншими країнами світу», - наголошується в повідомленні.

На думку економістів ЄБРР, колишні спроби добитися економічної інтеграції на пострадянському просторі, наприклад шляхом укладення договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД, на практиці не сприяли якійсь реальній інтеграції. Разом з тим створення Митного союзу дозволило запустити механізм інтеграційних процесів у сфері торгівлі, особливо завдяки зниженню нетарифних торгових бар'єрів. У перспективі даний союз обіцяє такі вигоди, як вдосконалення трансграничної інфраструктури і зміцнення інституційних механізмів.

Після створення союзу обсяг торговельного обороту серед цих трьох країн подвоївся. Його збільшення сталося головним чином завдяки економічному відновленню країн після кризи, а також зниженню нетарифних бар'єрів і до певної ступеня – введенню єдиного митного тарифу.

У доповіді наголошується, що введення єдиного митного тарифу в Білорусі і Казахстані негативно позначилося на їх торговельному обороті з Китаєм і – меншою мірою – з Європейським Союзом (обсяги імпорту товарів, на які його встановлено, впали в середньому на 2-3%). Казахстан збільшив імпорт товарів з Росії, оскільки імпорт товарів з Китаю став для нього дорожчим. На сьогодні сприятливий ефект Митного союзу у плані активізації торговельного обороту завдяки введенню єдиного митного тарифу, як представляється, відчуває на собі тільки Росія, ставки багатьох ввізних мит у якій були понижені в результаті створення Митного союзу.

«Економісти ЄБРР попереджають про ті виклики, які виникнуть в майбутньому у Євразійського економічного союзу, зокрема при створенні наднаціональних структур, що володіють більш довершеними механізмами управління, ніж національні інституції», - резюмується в прес-релізі.

Довідка УНІАН. Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану діє з 1 січня 2010 року в рамках Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС). У квітні п.р. голова колегії Євразійської економічної комісії Віктор Христенко заявив, що створені дорожні карти щодо входження до Митного союзу Киргизії і Таджикистану.

Членами ЄврАзЕС є Білорусь, Казахстан, Киргизія, Росія і Таджикистан. Статус спостерігача при ЄврАзЕС надано Молдові, Україні, Вірменії та Євразійському банку розвитку.