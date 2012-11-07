Обама привітав Ромні

Однак при цьому Б.Обама висловив упевненість в тому, що залишиться в Білому Домі на другий термін, передає Reuters.

Експерти зазначають, що примирливий виступ чинного президента покликаний вплинути на незалежних і виборців, які втомилися від негативу президентських перегонів і очікують співпраці від демократів і республіканців у Вашингтоні.

У США проходять президентські вибори, нагадує РосБізнесКонсалтинг. Суперник Б.Обами - М.Ромні - проголосував в передмісті Бостона Бельмонте, а сам президент уперше взяв участь у попередньому голосуванні. Він віддав свій голос в Чикаго 25 жовтня.

Для перемоги на виборах кандидат повинен заручитися підтримкою 270 голосів вибірників.