Обама привітав Ромні
00:43, 07 листопада 2012Світ
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Чинний президент США Барак Обама привітав свого республіканського суперника Мітта Ромні з "натхненною кампанією".
Однак при цьому Б.Обама висловив упевненість в тому, що залишиться в Білому Домі на другий термін, передає Reuters.
Експерти зазначають, що примирливий виступ чинного президента покликаний вплинути на незалежних і виборців, які втомилися від негативу президентських перегонів і очікують співпраці від демократів і республіканців у Вашингтоні.
У США проходять президентські вибори, нагадує РосБізнесКонсалтинг. Суперник Б.Обами - М.Ромні - проголосував в передмісті Бостона Бельмонте, а сам президент уперше взяв участь у попередньому голосуванні. Він віддав свій голос в Чикаго 25 жовтня.
Для перемоги на виборах кандидат повинен заручитися підтримкою 270 голосів вибірників.
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