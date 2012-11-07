У Грузії затримали колишнього міністра внутрішніх справ

00:59, 07 листопада 2012
Світ
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У Тбілісі після допиту в головній прокуратурі Грузії у вівторок увечері затриманий колишній міністр оборони і внутрішніх справ країни Бачо Ахалая.

Його підозрюють у зловживанні службовим становищем. Як заявив адвокат Ахалая, на офіційне пред'явлення звинувачення прокуратура має 48 годин.

З ім'ям Ахалая багато хто в Грузії - особливо противники президента Михайла Саакашвілі - пов'язують випадки знущань над ув'язненими у в'язниці, про які стало відомо у вересні, пояснює Радіо Свобода.

Після оприлюднення відеозаписів тортур Ахалая пішов у відставку, а після перемоги опозиції на парламентських виборів на початку жовтня залишив Грузію. У понеділок він повернувся в країну, заявивши, що ні в чому не винен.

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