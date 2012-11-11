Нелегальний алкоголь забрав уже 33 життя в Чехії

Як передає Чеське інформагентство ЧТК з посиланням на прес-секретаря місцевої поліції Габріелу Голчакову, з початку вересня по всій країні отруїлися метиловим спиртом близько 90 людей, багато хто з них осліпнув, пише РІА "Новости". Цей випадок масового отруєння алкогольною продукцією став найбільшим в Чехії за останні 30 років.

«Чоловіка було госпіталізовано приблизно місяць тому у зв'язку з отруєнням метанолом. Лікарі довго боролися за його життя, проте отруєння виявилося дуже сильним», - сказала прес-секретар.

Влада Чехії знову закликала співгромадян перед вживанням міцних алкогольних напоїв ретельно перевіряти походження продукції і наявність на пляшках акцизних марок.