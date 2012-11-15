У Компартії Китаю новий генеральний секретар

Про це, підбиваючи підсумок першого пленуму ЦК 18-го скликання, повідомляє агентство Сіньхуа.

Перший пленум ЦК КПК пройшов за підсумками 18-го Всекитайського з'їзду Компартії. Рішенням пленуму було обрано генсека партії, а також новий склад політбюро і постійного комітету політбюро ЦК КПК. Сі Цзиньпін увійшов до оновленого наполовину складу ЦК, а потім рішенням пленуму ЦК зберіг свою позицію в політбюро, в ПК політбюро ЦК, а також обійняв посаду генерального секретаря Комуністичної партії Китаю.

Крім партійного керівництва, Сі Цзиньпін рішенням пленуму обраний головою Військової ради ЦК Компартії Китаю.

Питання про те, чи передасть Ху Цзіньтао своєму наступникові контроль над військовою сферою залишалося відкритим до останнього часу. Однак Ху Цзіньтао, який керує партією та Китаєм останні десять років, не пішов за прикладом колишнього китайського керівника Цзян Цземіня, який зберігав за собою посаду верховного головнокомандувача протягом майже трьох років після відставки з посад генсека партії та голови країни, зазначає РІА "Новости".

Рішення пленуму фактично означає перехід влади в Китаї до "п'ятого покоління" керівництва: Ху Цзіньтао передав своєму наступникові одразу дві з чотирьох вищих керівних посад у КНР - генерального секретаря партії і голови військової ради ЦК партії.

Очікується, що в березні 2013 року на сесії Всекитайських зборів народних представників Ху Цзіньтао передасть решту дві посади: голови КНР і голови Центральної військової ради (ЦВС).