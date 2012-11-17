Путін: тримаємо 40% резервів у євро

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на спільній прес-конференції в Москві з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

«Ми не піддаємо жодному сумніву життєздатність Європейського Союзу і європейської валюти. Інакше б не тримали 40% наших золотовалютних резервів, а вони за обсягом треті у світі, в євро. Упевнені, що складнощі будуть подолані», - сказав В.Путін.

Він зазначив, що підтримує позицію А.Меркель щодо шляхів розв’язання усіх складних проблем, які в Європі виникають.

В.Путін сказав, що Росія не збирається втручатися у цей процес, проте висловив думку, що "спочатку систему треба відреставрувати, а потім закачувати в неї бензин або гроші, як у даному випадку».

Президент РФ упевнений, що фундаментальні основи європейської економіки і європейської інтеграції переможуть і допоможуть впоратися з поточними складнощами.

У свою чергу, А.Меркель зазначила, що ЄС переживає складний період, але це підганяє його членів до його подальшого зміцнення.

За її словами, з кожної кризи виростають нові можливості і шанси.

При цьому А.Меркель підкреслила, що євро за останні 2,5 року показав себе як дуже стабільна валюта.