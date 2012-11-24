У Москві за звинуваченням у закликах до екстремізму затримали редактора газети
10:59, 24 листопада 2012Світ
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Співробітники поліції затримали редактора газети "Радикальная политика", якого обвинувачують у закликах до екстремізму
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Також повідомляється, що ще в липні цього року слідство порушило кримінальну справу за статтями 280, 282 і 205 УК РФ стосовно редактора за матеріалами опублікованих ним статей.
"Йому заочно було пред'явлено звинувачення, його оголосили в розшук. Затримати його вдалося 20 листопада у його квартирі на північному сході Москви. Його заарештовано", - сказало джерело.
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