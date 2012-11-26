У Сирії заявили, що ведуть боротьбу з «Аль-Каїдою»
Дамаск веде війну з добре озброєними угрупуваннями "Аль-Каїди", впевнений міністр інформації Сирії Омран аз-Заабі.
"В даний час держава і її прихильники в Сирії протистоять "Аль-Каїді" та катарській коаліції (сформована в м.Доха Національна коаліція сирійської опозиції і революційних сил), яка представляє політичне керівництво угруповання "Братів-мусульман", що прагнуть повернути чорні сторінки своєї присутності в історію Сирії", - заявив, як повідомляє сірійське офіційне інформаційне агентство САНА, аз-Заабі на зустрічі зі співробітниками Мінінформації в Дамаску.
Він також підкреслив, що Сирія потребує допомоги ЗМІ - в об'єктивному і повному висвітленні того, що відбувається. "Ми не встановлюємо меж для журналістів. Єдина умова - щоб їх робота не створювала загроз національному суверенітету Сирії", - підкреслив міністр.
Як зазначає РИА Новости, сутички, що спалахнули в Сирії в березні 2011 року, незабаром переросли у збройні конфлікти опозиційних формувань з урядовими силами. Сирійські власті заявляють, що антиурядові сили, які діють в країні отримують підтримку ззовні. За різними даними, що надходять в ООН, жертвами насильства в країні стали від 20 до 30 тисяч чоловік.