Китаянка намагалася вивезти із США військові сенсори

Американські поліцейські заарештували мешканку штату Коннектікут - уродженку Китаю, яка намагалася вивезти із США партію засекречених військових сенсорів, повідомляє Лента.руз посиланням на Associated Press.

За інформацією агентства, 39-річна Кін Лі (Qing Li) у квітні 2007 року зв`язалася електронною поштою з представниками компанії Endevco Corp. і попросила продати їй 30 пристроїв вартістю 2500 доларів кожний. Вона повідомила, що пристрої потрібні одному з її китайських друзів, який працює в державному науково-дослідному інституті в Китаї.

Представники компанії Endevco повідомили про дзвінок жінки федеральним агентам, які працюють під прикриттям. Кін Лі була заарештована 14 жовтня в аеропорту Нью-Йорка при посадці на літак рейсом до Пекіна, проте сенсори китаянка так і не одержала. Жінці загрожує до п`яти років позбавлення волі і штраф у розмірі 250 тисяч доларів.

Військові сенсори розміром з кредитну карту, які намагалася придбати Лі, використовуються при вимірюванні потужності ядерних вибухів. Крім того, їх можна використовувати при розробці ракет, "розумних" бомб і іншого озброєння. Їх вивіз за межі США без дозволу Держдепартаменту є нелегальним.