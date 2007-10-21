У Польщі проходять дострокові парламентські вибори

Вранці 21 жовтня у Польщі стартували дострокові парламентські вибори.

У 6:00 за середньосхідним часом (7:00 за київським часом) по всій країні відкрилися більше 25 тисяч виборчих дільниць. Голосування триватиме до 20:00 (21:00 київськ). Всього до голосування допущено 30 мільйонів громадян.

Вибори в Cейм (нижня палата парламенту) і Сенату (верхня палата парламенту) Польщі пройдуть на два роки раніше, ніж планувалося. Нагадаємо, що у вересні парламент проголосував за саморозпуск і проведення позачергових виборів. Політична криза була спровокована виходом з урядової коаліції партії "Самооборона". Це відбулося після того, як у липні польський президент Лех Качиньський підписав указ про звільнення віце-прем`єра уряду і міністра сільського господарства Анджея Леппера у зв`язку з підозрами в корупції.

Полякам належить обрати 460 депутатів Сейму і 100 сенаторів. На ці місця претендують більше шести тисяч кандидатів.

Згідно з прогнозами, новий парламент складатиметься з чотирьох партій: правлячої "Право і справедливість" Ярослава Качиньського, опозиційної "Громадянської платформи" Дональда Туска, блоку "Ліві і демократи" колишнього президента країни Олександра Квасьнєвського, а також Польської селянської партії під керівництвом Вальдемара Павляка.

Лента.ру