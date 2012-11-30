В Єгипті ісламісти нашвидку прийняли проект нової конституції

Конституційна комісія Єгипту, що розробляє Основний Закон країни, сьогодні затвердила проект нової Конституції, передає РІА «Новости».

Затверджений проект Конституції, що містить 234 статті, в найближчі часи буде передано на схвалення Президенту Мухаммеду Мурсі, а потім винесено на всенародний референдум. Після цього, у разі підтримки нової Конституції більшістю єгиптян, в країні мають відбутися загальні парламентські вибори.

Єгипетська опозиція голосування щодо проекту Конституції проігнорувала.

Друга стаття проекту Конституції про статус шаріату, що викликала найбільше суперечок, збережена без змін, порівняно з попередньою Конституцією 1971 року. Цей пункт не припускає суворого дотримання мусульманського права в законодавстві країни, але зобов'язує використання його принципів. Раніше ісламісти, які становлять більшість в комісії з розробки Основного Закону, наполягали на конституційному затвердженні шаріату як законодавчої основи нової єгипетської держави.

Однією з найбільш важливих нових статей проекту Основного Закону стала заборона колишнім функціонерам і депутатам колись правлячої в Єгипті Національно-демократичної партії впродовж 10 років обіймати політичні посади. Стаття стосується лише тих членів НДП, які перебували в цій партії на момент ''єгипетської революції 25 января''.

Проект також містить новий регламент обрання Президента. Тепер керівник країни може переобиратися лише один раз. Термін його роботи обмежено чотирма роками. У попередній Конституції було прописано шестирічний термін служби глави держави, причому претендувати на вищий пост він міг необмежену кількість разів. Пост віце-президента країни в нинішньому проекті Основного Закону не передбачений.

Змінено в документі і положення, що стосуються Вищого конституційного суду. Суддів, включаючи голову, буде десять, і призначатися вони будуть Президентом.

Однією з нових статей, покликаних забезпечити перехідний період в Єгипті, стало делегування законодавчих повноважень від Президента країни Консультативній раді (верхня палата парламенту) аж до обрання депутатів Народного зібрання (нижня палата парламенту).

Колишня Конституція Єгипту була скасована військовими після повалення режиму екс-президента Хосні Мубарака навесні 2011 року.